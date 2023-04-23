Чхать все хотели на них, – Верняев рассказал, как на международной арене относятся к россиянам

Украинский олимпийский чемпион поделился, как спортсмены мира относятся к россиянам. Верняев уверяет, что ни для кого они ничем важным не пахнут.

Олег Верняев уверяет, что на международной спортивной арене россиянам не рады. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике убежден, что иностранные спортсмены рассматривают этот вопрос еще и со стороны уловок.

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Никто не видит ни одного резона

Олег Верняев ранее демонстрировал видео, на котором российские военные благодарят четырех гимнастов за помощь. Украинский гимнаст уверяет, что большое количество иностранных поклонников спорта не импонируют россияне, поскольку они отдают себе отчет в всей проблеме.

Я не очень следил за русскими, я больше следил за нашими. У меня нет чего-то такого – все, что было я выставлял в инстаграмме. Но самое интересное, что все это, это видео с дронами – мне сбрасывают люди из-за границы. Просто международные фанаты сбрасывают мне эту информацию и пишут, какие они некрасивые люди,

– рассказал Верняев.

К тому же олимпийский чемпион отметил, что отношение к российским спортсменам, которых и так не любят, можно рассмотреть и с другой стороны. Поскольку представители страны-агрессора – это лишний конкурент на международных соревнованиях, а это значит, что ни один иностранный спортсмен даже по такой причине не ожидает турниров.

Они говорят во всех своих интервью: "Нам пишут все ожидающие нас иностранные спортсмены по нам скучают". Но чихать на них все хотели. Кто будет скучать по своему конкуренту? Например, если я понимаю, что я не могу бороться за первое-второе место – третье буду бороться. Я понимаю: если придет Россия, то это плюс два человека – зачем они мне нужны? Они как обычно "лапшу вешают". Или какое-нибудь 10-15 место может такое говорить,

– заверил Верняев.

Условия допуска россиян к международным соревнованиям согласно заявлению МОК