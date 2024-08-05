К сожалению, это спорт, – Олег Верняев о своем падении с бруса

Украинский гимнаст Олег Верняев прокомментировал свою ошибку на Олимпиаде-2024. Во время выполнения "элемента Хейли" он не удержался на брусьях и соскочил с них.

В понедельник, 5 августа, состоялся финал по спортивной гимнастике. Олег Верняев не удержался на брусьях во время выполнения "элемента Хейли" и допустил еще несколько ошибок, из-за чего занял последнюю, восьмую позицию.

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Комментарий Верняева относительно падения

Украинский гимнаст отметил, что выкладывался на полную, однако многие детали сыграли свою роль в его выступлении. В частности он сообщил, что не успел смазать бруса.

Даже не знаю, что сказать, извиняться или не извиняться за свои соревнования. Я готовился и, видимо, выкладывался немного больше, чем мог себе представить, на все 105%. Но времени не хватило, чтобы подготовиться так, как бы я хотел. Физически все выдержал, силы были, но немного не успел полноценно замазать: раз-раз и дали сигнал, чтобы начинать работать. И на месте, где я ударился ногами, меня не держало. Но это мои проблемы, я это съем и будем дальше думать, что делать,

– рассказал Олег.

Он также сказал, что громкая поддержка вдохновляет и помогает, однако в спорте всякое случается.

"Но, к сожалению, это спорт, это гимнастика. Такое случается. Прежде всего, хочу поздравить Илью, очень мощная комбинация. Как танк, молодец. Это очень важная медаль для гимнастики, Украины. Хочу поблагодарить наших защитников и защитниц за то, что можем здесь быть", – добавил Олег Верняев.

Выступление на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Верняев объяснил нехваткой времени и подготовки то, что не повышал сложность программы на брусьях. Гимнаст хотел немного усложнить программу, но решил не рисковать. Также Олег ответил относительно участия в Играх-2028.

Пытались везде поднять сложность, но полтора месяца мне не хватило на это, к сожалению. Пришлось делать шаг вперед, чтобы потом отойти немного назад и уже свое было увереннее делать. Не знаю, что говорить. Хотел бы сказать, "до встречи в Лос-Анджелесе", но пока не знаю, что будет дальше. Будем смотреть,

– заявил гимнаст.

Отметим, что Олег Верняев стал олимпийским чемпионом в соревнованиях по параллельным брусьям в 2016 году в Рио-де-Жанейро. В том же году он также получил олимпийское "серебро".