Олег Омельчук – чемпион Европы по стрельбе, Виктор Банькин – бронзовый призер

28 мая 2021 , 08:41
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Источник:

24 канал

На чемпионате Европы по пулевой стрельбе сборная Украины получила две награды в упражнении МП-6. Олег Омельчук завоевал золотую награду, а Виктор Банькин стал бронзовым призером.

Украинцы соревновались в финале в упражнении МП-6 (стрельба из произвольного пистолета на 50 метров).

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Это не первая награда украинских стрелков на чемпионате Европы в хорватском Осиеке:

  • Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева – чемпионки Европы по стрельбе из пневматического пистолета.
  • Валентина Гончарова, Виктория Рыбовалова и Галина Авраменко – чемпионки Европы в упражнении ГП-12 и серебряные призерки в упражнении ГП-11а.
  • Олег Царьков – серебряный призер в упражнении ГП-6.
  • Виктория Рыбовалова – бронзовый призер в упражнении ГП-12.
Автор: Ігор Саджениця