Первый новичок Днепра-1: команда Максимова подписала бронзового призера Евро-2023

Вице-чемпионы Украины очень осторожно ведут себя на трансферном рынке. Главный тренер Днепра-1 Юрий Максимов тщательно отбирает новобранцев.

Полузащитник донецкого Шахтера Олег Очеретько весеннюю часть чемпионата проведет в Днепре-1. Об этом сообщает официальный сайт "спортклубовцев".

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20-летний футболист будет играть за команду Юрия Максимова до завершения сезона на правах аренды. Пока неизвестно, будут ли днепряне иметь опцию выкупа талантливого футболиста.

Отметим, что в начале февраля Шахтер продлил контракт с Очеретько до конца 2027 года. Можно не сомневаться, что "горняки" отправили Олега в Днепр-1 ради игровой практики.

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Напомним, что Олег Очеретько родился в Макеевке. Футбольное образование получил в академии Шахтера.

С 16 лет приобщался к тренировкам с основной командой. В 2020 году Шахтер отправил Очеретько в аренду в Мариуполь. В этом клубе 17-летний футболист дебютировал в УПЛ.

С началом полномасштабного вторжения России вернулся в родной клуб, однако завоевать постоянное место в основе не сумел. На счету Очеретько 18 матчей за "горняков", 1 гол и 1 ассист.

В составе молодежной сборной Украины стал бронзовым призером Евро-2023 и вместе с командой завоевал путевку на Олимпиаду-2024.

Напомним, что Днепр-1 плодотворно сотрудничает с Шахтером. В 2020 году "спортклубовцы" взяли в аренду Александра Пихаленка, который грел скамейку у "горняков". Впоследствии днепряне выкупили контракт футболиста, который дорос до сборной Украины.