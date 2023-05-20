Яремчук получил совет от экс-тренера Львова: при чем здесь Луческу и родное Динамо

Роман Яремчук продолжает проваливать сезон в бельгийском Брюгге. Украинский нападающий не участвовал в последних матчах команды, поэтому ему следует задуматься над своим будущим.

Бывший главный тренер футбольного клуба Львов Олег Дулуб поделился своими впечатлениями от карьеры Романа Яремчука по возвращении в Бельгию. По мнению белорусского специалиста, нападающему сборной Украины следует возвращаться в Украину.

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Дулуб: Иногда, чтобы шагнуть вперед, нужно немного отойти назад

По словам Дулуба, Яремчук смог бы заиграть в киевском Динамо, а Мирча Луческу помог бы форварда в столь сложной ситуации.

Белорусский специалист уверен, что киевский клуб мог бы дать новый толчок карьере футболиста из Львова.

Вполне возможно, что Динамо подошло бы Роману больше. Дело даже не в том, что нападающий воспитывался в Киеве. Сама игра "бело-голубых" ему более органична. Надо сказать, что и Мирча Луческу это тот специалист, который может помочь нападающему в подобной ситуации. Иногда, чтобы шагнуть вперед, нужно немного отойти назад. Яремчук уже два сезона не забивает головы так регулярно, как в предыдущие годы. Ему очень важно вернуть уверенность в своих игровых действиях,

– посоветовал наставник из Беларуси.

Яремчук – воспитанник киевского клуба, который в 2016 ушел в аренду в Александрию. А уже в августе 2017-го полноценно покинул Динамо.

Все потому, что последний раз Яремчук выходил на футбольное поле еще 15 апреля в игре против Вестерло. Брюгге в этом поединке расписало нулевую мировую.

Отмечалось, что Роман пропускает матчи Брюгге по болезни. Однако, по словам блогера и комментатора Виктора Вацка, у украинца конфликт со спортивным директором бельгийского клуба.

К слову. Брюгге продолжает борьбу в туре за звание чемпиона Бельгии. Клуб Яремчука 21 мая сыграет против Антверпена. Стартовый свисток раздастся в 14:30.

Напомним, что Яремчук вернулся в Бельгию в конце августа 2022-го, став самым дорогим трансфером в истории Брюгге. Но украинец провалился, а фанаты клуба разъярены такой расточительностью боссов, как выложили за нападающего из Украины 16 миллионов евро.

Контракт Яремчука с бельгийским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Однако сотрудничество между клубом и Романом может быть досрочно окончено. В сезоне-2022/2023 украинский форвард провел за Брюгге 31 матч, в которых отличился лишь 2 гола и 4 ассиста. Не слишком результативная игра, как для игрока острие атаки.

Брюгге после 37 туров идет на 4-м месте в Про-лиге Бельгии, имея в своем активе 30 баллов. До конца чемпионской гонки остается три тура.