Очередное пришествие белоруса в Украину: дебютант УПЛ назвал имя нового главного тренера

Черкасское ЛНЗ объявило о начале сотрудничества с белорусским наставником Олегом Дулубом. Специалист пробыл без работы в украинском футболе.

Белорусский специалист вернулся в украинский чемпионат после 5 месяцев, которые он пробыл без работы. Последним клубом к назначению в карьере Олега Дулуба был ПФК Львов, который, к сожалению, исчез с футбольной карты Украины.

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57-летний наставник со своим опытом может помочь ЛНЗ провести уверенный дебютный сезон в УПЛ. Ведь у тренера есть немалый опыт работы в украинском футболе.

Черкасский клуб не разглашает детали контракта с Дулубом, а лишь назвал имена тех, кто будет помогать новому тренеру в команде. Наставник будет работать бок о бок с Юрием Дудником и Андреем Диканем.

Тренерский дебют Дулуба во главе ЛНЗ может прийтись на 3 сентября, когда черкасский клуб должен сыграть на выезде против вице-чемпиона в прошлом сезоне УПЛ Днепра-1.

Напомним, что 23 августа ЛНЗ объявило об отставке Александра Ковпака с должности главного тренера, выведшего команду в УПЛ, и его помощниками Виталием Комарницким, Александром Максимовым и Игорем Биланом.

Черкасский клуб стартовал в украинском первенстве не слишком удачно. В 5-ти турах клуб набрал всего 3 очка и идет вблизи зоны вылета – 13-е место. Меньше набранных баллов только у Вереса и Миная.

Интересно, что у следующего соперника ЛНЗ всего на один балл меньше. Но Днепр-1 из-за выступлений в еврокубках перенес свои два поединка УПЛ.

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