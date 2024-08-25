Олег Дорощук дебютировал на этапе Бриллиантовой лиги и сразу стал бронзовым призером

Украинский легкоатлет Олег Дорощук дебютировал на этапе Бриллиантовой лиги в Польше. Спортсмен смог сразу занять подиум.

В польской Селезии проходит очередной этап Бриллиантовой лиги. На соревнованиях после Олимпийских игр дебютировал украинец Олег Дорощук, пишет 24 канал.

Читайте также До конца не осознаю, – Мандзин прокомментировал "золотой дубль" на летнем чемпионате мира

Дорощук стал бронзовым призером

Украинский прыгун с первой попытки взял высоты 2,14 метра, 2,18 метра, 2,22 метра и 2,26 метра, что позволило ему некоторое время занимать лидерскую позицию.

Со второй попытки Дорощуку покорилась высота 2,29 метра, однако Ромейн Бекфорд взял ее с первой попытки, установив личный рекорд и подвинув Олега Дорощука.

Впоследствии ни Бекфорд, ни Дорощук не взяли высоту 2,31 метра – это удалось сделать только Джанмарко Тамбери, который по итогам и стал лидером. Бекфорд оказался на втором месте, а Дорощук, соответственно, на третьем.

Справка. Олег Дорощук на Олимпиаде-2024 не смог добыть медаль, финишировав в финале на шестой позиции.

Отметим, что украинец также будет прыгать на последнем этапе Бриллиантовой лиги сезона в прыжках в высоту в Риме. Если он сможет побороться за место в топ-4, то квалифицируется в финал сезона.