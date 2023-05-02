Лучший из лучших: Блохин получил орден от УАФ за вклад в развитие украинского футбола

2 мая 2023, 13:08
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Источник:

УАФ

Олег Блохин пополнил свою полочку наград еще одним отличием, которое получил из рук Андрея Павелко. Президент Украинской ассоциации футбола наградил обладателя "Золотого мяча-1975" орденом "Легенда украинского футбола".

Вручение прошло по случаю Всеукраинского дня футбола. Олег Блохин был награжден высоким орденом за исторический вклад в развитие украинского футбола.

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Павелко: Он является одним из трех украинских обладателей высшей индивидуальной награды в футболе

После своей футбольной карьеры обладатель "Золотого мяча-1975" остался в игре миллионов и продолжает делиться своим богатым опытом с другими. В настоящее время бывший тренер сборной Украины работает сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета по стратегическому развитию профессионального футбола УАФ.

Президент УАФ поздравил Блохина с очередным отличием и поблагодарил легенду футбола за карьеру и вклад в футбол нашей страны.

Он является одним из трех украинских обладателей высшей индивидуальной награды в футболе и первым представителем Украины, который получил ее, навечно вписав свое имя в историю мирового футбола. На его яркой манере игры, на голах и эмоциях, которые дарил футбол Блохина, выросло много поколений украинских игроков. Его успех во главе сборной в финальной части ЧМ-2006 остается мощной мотивацией для многих тренеров. Гордимся легендой украинского футбола!
– сказал Павелко.

Блохин: Горжусь тем, что представляю именно украинскую футбольную школу

Блохин в свою очередь поблагодарил УАФ и Андрея Павелко за признание и оценку его работы. Олег Владимирович отметил, что гордится тем, что представляет именно футбольную школу родной Украины.

Также Блохин признателен Украинской ассоциации футбола за то, что позволили ему продолжать работать в футбольной сфере.

Футбол опирается на связь поколений и их достижения, которые являются стимулом для молодежи и маленьких поклонников игры. Горжусь тем, что представляю именно украинскую футбольную школу, тем, что имел возможность прославлять украинский футбол на самом высоком международном уровне. Также благодарен УАФ и его руководству за возможность продолжать свою работу ради развития нашего футбола. Это особенно ценно для меня в такое чрезвычайно сложное для нашей страны время испытаний,
– отреагировал Блохин.

Успешная карьера Олега Блохина

  • Зимой 1969 перешел из Динамо-2 в главную команду киевлян, за которую выступал до 1988 года. После чего перебрался в австрийский Форвертс.
  • Однако там долго не задержался. Уже в следующем году на правах свободного агента перешел в Арис Лимассол из Кипра. А уже летом 1990-го повесил бутсы на гвоздь.
  • За свою карьеру футболист провел 566 матчей – 255 голов и 12 ассистов.
  • В 1975 году стал обладателем "Золотого мяча". На клубном уровне получил 15 титулов.
  • После окончания карьеры сразу пошел работать тренером, возглавив Олимпиакос, которого в сезоне-1991/1992 привел к трофею. Поработал во главе других греческих клубов – ПАОКа и Ионикоса и АЭКа.
  • В 2008 году еще до начала боевых действий на Донбассе работал во главе ФК Москва.
  • В следующем году Блохин был спортивным директором одесского Черноморца.
  • Возглавлял сборную Украины, где был советником по стратегии и киевское Динамо.
Автор: Софія Кулай