Лучший из лучших: Блохин получил орден от УАФ за вклад в развитие украинского футбола

Олег Блохин пополнил свою полочку наград еще одним отличием, которое получил из рук Андрея Павелко. Президент Украинской ассоциации футбола наградил обладателя "Золотого мяча-1975" орденом "Легенда украинского футбола".

Вручение прошло по случаю Всеукраинского дня футбола. Олег Блохин был награжден высоким орденом за исторический вклад в развитие украинского футбола.

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Павелко: Он является одним из трех украинских обладателей высшей индивидуальной награды в футболе

После своей футбольной карьеры обладатель "Золотого мяча-1975" остался в игре миллионов и продолжает делиться своим богатым опытом с другими. В настоящее время бывший тренер сборной Украины работает сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета по стратегическому развитию профессионального футбола УАФ.

Президент УАФ поздравил Блохина с очередным отличием и поблагодарил легенду футбола за карьеру и вклад в футбол нашей страны.

Он является одним из трех украинских обладателей высшей индивидуальной награды в футболе и первым представителем Украины, который получил ее, навечно вписав свое имя в историю мирового футбола. На его яркой манере игры, на голах и эмоциях, которые дарил футбол Блохина, выросло много поколений украинских игроков. Его успех во главе сборной в финальной части ЧМ-2006 остается мощной мотивацией для многих тренеров. Гордимся легендой украинского футбола!

– сказал Павелко.

Блохин: Горжусь тем, что представляю именно украинскую футбольную школу

Блохин в свою очередь поблагодарил УАФ и Андрея Павелко за признание и оценку его работы. Олег Владимирович отметил, что гордится тем, что представляет именно футбольную школу родной Украины.

Также Блохин признателен Украинской ассоциации футбола за то, что позволили ему продолжать работать в футбольной сфере.

Футбол опирается на связь поколений и их достижения, которые являются стимулом для молодежи и маленьких поклонников игры. Горжусь тем, что представляю именно украинскую футбольную школу, тем, что имел возможность прославлять украинский футбол на самом высоком международном уровне. Также благодарен УАФ и его руководству за возможность продолжать свою работу ради развития нашего футбола. Это особенно ценно для меня в такое чрезвычайно сложное для нашей страны время испытаний,

– отреагировал Блохин.

Успешная карьера Олега Блохина