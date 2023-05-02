Лучший из лучших: Блохин получил орден от УАФ за вклад в развитие украинского футбола
Источник:УАФ
Олег Блохин пополнил свою полочку наград еще одним отличием, которое получил из рук Андрея Павелко. Президент Украинской ассоциации футбола наградил обладателя "Золотого мяча-1975" орденом "Легенда украинского футбола".
Вручение прошло по случаю Всеукраинского дня футбола. Олег Блохин был награжден высоким орденом за исторический вклад в развитие украинского футбола.
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Павелко: Он является одним из трех украинских обладателей высшей индивидуальной награды в футболе
После своей футбольной карьеры обладатель "Золотого мяча-1975" остался в игре миллионов и продолжает делиться своим богатым опытом с другими. В настоящее время бывший тренер сборной Украины работает сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета по стратегическому развитию профессионального футбола УАФ.
Президент УАФ поздравил Блохина с очередным отличием и поблагодарил легенду футбола за карьеру и вклад в футбол нашей страны.
Он является одним из трех украинских обладателей высшей индивидуальной награды в футболе и первым представителем Украины, который получил ее, навечно вписав свое имя в историю мирового футбола. На его яркой манере игры, на голах и эмоциях, которые дарил футбол Блохина, выросло много поколений украинских игроков. Его успех во главе сборной в финальной части ЧМ-2006 остается мощной мотивацией для многих тренеров. Гордимся легендой украинского футбола!
– сказал Павелко.
Блохин: Горжусь тем, что представляю именно украинскую футбольную школу
Блохин в свою очередь поблагодарил УАФ и Андрея Павелко за признание и оценку его работы. Олег Владимирович отметил, что гордится тем, что представляет именно футбольную школу родной Украины.
Также Блохин признателен Украинской ассоциации футбола за то, что позволили ему продолжать работать в футбольной сфере.
Футбол опирается на связь поколений и их достижения, которые являются стимулом для молодежи и маленьких поклонников игры. Горжусь тем, что представляю именно украинскую футбольную школу, тем, что имел возможность прославлять украинский футбол на самом высоком международном уровне. Также благодарен УАФ и его руководству за возможность продолжать свою работу ради развития нашего футбола. Это особенно ценно для меня в такое чрезвычайно сложное для нашей страны время испытаний,
– отреагировал Блохин.
Успешная карьера Олега Блохина
- Зимой 1969 перешел из Динамо-2 в главную команду киевлян, за которую выступал до 1988 года. После чего перебрался в австрийский Форвертс.
- Однако там долго не задержался. Уже в следующем году на правах свободного агента перешел в Арис Лимассол из Кипра. А уже летом 1990-го повесил бутсы на гвоздь.
- За свою карьеру футболист провел 566 матчей – 255 голов и 12 ассистов.
- В 1975 году стал обладателем "Золотого мяча". На клубном уровне получил 15 титулов.
- После окончания карьеры сразу пошел работать тренером, возглавив Олимпиакос, которого в сезоне-1991/1992 привел к трофею. Поработал во главе других греческих клубов – ПАОКа и Ионикоса и АЭКа.
- В 2008 году еще до начала боевых действий на Донбассе работал во главе ФК Москва.
- В следующем году Блохин был спортивным директором одесского Черноморца.
- Возглавлял сборную Украины, где был советником по стратегии и киевское Динамо.