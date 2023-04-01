Украинская дипломат сделала символическую первую подачу мяча. Торжественное событие прошло на центральном бейсбольном стадионе США.

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Вместе сильнее

Церемония прошла во время стартового матча Национальной сборной Washington Nationals против ее соперника из восточного дивизиона команды Atlanta Braves. Вместе с Оксаной Маркаровой на поле вышла ее дочь Анна, а также военный атташе посольства Украины в США Александр Рожков.

Участники церемонии почтили мужество и стойкость украинского народа, а также вспомнили жертв российской войны против Украины. Маркарова отметила, что украинский народ борется за свой дом, независимость, свободу и достоинство. Она подчеркнула, что с первых дней широкомасштабной агрессии России тысячи украинских спортсменов вместе с другими гражданами вызвались стать на защиту своего государства, а также поблагодарили американское сообщество.

Мы разделяем страсть к свободе, а также к бейсболу вместе с Соединенными Штатами, и мы победим вместе,

– добавила Маркарова.

К тому же, украинская дипломатка напомнила о недавних потерях в спорте из-за войны в Украине. Так, 62 украинских спортсмена и тренера были убиты россиянами во время агрессии. Еще 16 получили ранения, 28 находятся в плену, шесть числятся пропавшими без вести.

Видео первой подачи мяча Маркаровой: