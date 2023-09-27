"МОК разместил видео, где он в экипировке СССР, а не Украины": Баюл раскритиковала Бубку

Оксана Баюл высказала свое мнение о Сергее Бубке. Бывшая фигуристка убеждена, что лекгоатлет сам себя позорит.

Оксана Баюл принялась критиковать Международный олимпийский комитет. Бывшая спортсменка также в очередной раз напомнила, что спорт не может быть вне политики.

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Ответственный за видео

Баюл отметила, что ей всегда было смешно по тому факту, что люди считают спорт и политику раздельными понятиями. Дело в том, что государства с помощью атлетов решали множество вопросов. Оксана вспомнила Сергея Бубку, который вышел перед украинским народом в национальной форме и сказал: "Кто-то хочет опозорить мою репутацию".

После этого фигуристка решила посмотреть "чем занимается бывший легкоатлет в МОК". Баюл просмотрела видео, размещенное на сайте Международного олимпийского комитета. Оксана отметила, что в последней части ролика Сергей благодарит своего тренера, а в конце видео можно увидеть кадры, где Бубка находится с гербом СССР. Баюл отметила, что данный точно не мог пройти мимо атлета, поэтому видео – на его ответственности.

Почему-то взяли видео, где он в "советской" экипировке - написано не "Украина", а "СССР". Для меня это неприемлемо и удивительно. Если бы сейчас не было войны, я бы, возможно, не сочла это странным. Но у нас война, Бубка вышел и сказал, как он любит Украину, а мы, мол, хотим испачкать его репутацию – так он сам ее загрязняет. Увидев это, я написала письмо на электронную почту МОК. Как украинский спортсмен я жду ответа, почему они взяли именно эти кадры. Ведь Сергей выступал за Украину тоже. Есть множество фотографий, где он находится с гербом Украины. Почему этого не показывают?

– сказала Баюл.

Также стоит отметить, что недавно о Сергее Бубке негативно отозвалась одна из ведущих спортсменок Украины Ярослава Магучих, которую номинировали на звание лучшей легкоталетки года. Ярослава отметила, что для нее Бубки больше не существует.