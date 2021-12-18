Окровавленный боксер из России обвинил соперника в умышленном нанесении травмы

Артур Бетербиев провел успешную защиту титула чемпиона в Монреале (Канада). Российскому боксеру серьезно досталось от соперника, но даже это не помешало ему праздновать победу.

Бетербиев: Я потерял литр крови

36-летнему российскому боксеру удалось в ярком стиле одержать победу над Маркусом Брауном. Хотя Артуру Бетербиеву тоже изрядно досталось от американца.

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Браун разбил голову соперника. Россиянин с окровавленным лицом не только смог одержать досрочную победу, но и в 9-м раунде отправить оппонента в нокаут. После успешного поединка Бетербиев обвинил своего соперника в том, что Браун специально нанес ему травму. Из-за повреждения россиянин мог проиграть и потерять чемпионские титулы.

Это был удар головой, и Браун делал это не раз. Когда Маркус посек меня, он продолжал выставлять голову. Очень сложно продолжать бой после такого рассечения. Я не видел левого глаза. Думаю, я потерял литр крови. Это было грязно. Браун – хороший левша, он мог что-то показать, но не это же,

– сказал Бетербиев.

Победитель поединка добавил, что такой бокс ему не по нраву. Он не любит, когда соперник ведет грязный бой. Это не увеличивает зрелищность поединка.

Курьезы и победа Бетербиева