Держат спорт подальше от политики, – Долгополов отреагировал на казнь военного ВСУ

Российские захватчики еще раз доказали, что не должны быть среди цивилизованного мира. Оккупанты обнародовали видео, как еще живому украинскому защитнику ножом отрезали голову.

Такое жуткое видео появилось вечером 11 апреля. В ролике слышно, как оккупанты не скрывают своего удовольствия от казни пленного украинца. Захватчики еще и на камеру показали отрезанную главу украинского военного. Это видео шокировало мировое сообщество, исключением не стали представители спорта.

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Долгополов: Россияне обезглавили украинского солдата

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на эти зверства россиян. Украинец упрекнул людей, которые думают, что "спорт вне политики" и миру, который никак не хочет давать Украине современные самолеты и ракеты большой дальности, чтобы как можно скорее выбить врага с собственной территории и вернуть себе под контроль временно оккупированные украинские города.

Россияне обезглавили украинского солдата. Это нужно показать всем клоунам, которые держат спорт подальше от политики, без размытия. Это просто политика, не правда ли? Также удивительно, что мы до сих пор не можем получить современные самолеты и ракеты большой дальности для борьбы с этим злом,

– написал Долгополов.

Отметим, что CCN опубликовала схожий ролик, в котором оккупанты отрезают головы еще двум украинским защитникам и бросили у военной машины. Было это вроде близ Бахмута. Журналисты добавили, что, похоже, у погибших бойцов тоже были отрезаны руки.

Редакция 24 Канала по этическим соображениям не публикует ни один из этих роликов. Но мир должен увидеть зверства россиян, чтобы правильно отреагировать на совершенные преступления.

Напомним, что Долгополов приехал в Украину в середине марта. Александр вывез свою семью в безопасное место, а сам вернулся домой, чтобы помочь ускорить победу над Россией. Бывший теннисист активно волонтерит, возит все необходимое ребятам на фронт вместе с другим бывшим теннисистом Сергеем Стаховским.