Оккупант должен ежедневно и ежеминутно платить все большую цену за свои преступления, – Павелко

9 марта 2022 , 13:09
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Источник:

фейсбук Андрея Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал техническое поражение сборной России в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 с Польшей. Он выразил слова поддержки ФИФА и УЕФА.

"Боримся – поборем, нам Бог помогает"

Президент УАФ подчеркнул, что Россия должна платить все большую цену за все преступления против мирного населения Украины. Он обратился к ФИФА и УЕФА, чтобы выразить благодарность.

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Он поблагодарил ассоциации за то, что отстранили сборную России от участия в чемпионате мира-2022 и засчитали техническое поражение.

Я и моя семья, наше футбольное сообщество, как и миллионы наших сограждан, сейчас в Украине и все вместе мы делаем все возможное для победы Украины в этой решающей войне за нашу независимость,
– заявил Павелко.

Также в конце чиновник вспомнил день рождения Тараса Шевченко. Он отметил, что в этот день эти слова обладают большой мощью и энергетикой.

Полный текст публикации

Зачисление ФИФА сборной России технического поражения в матче плей-офф с нашими польскими собратьями – единственное верное решение и результат многодневной коммуникационной работы команды наших верных союзников и УАФ. Оккупант должен ежедневно и ежеминутно платить все большую цену за свои преступления – убийства, разрушения и мародерство против мирного населения Украины. Любые попытки России обжаловать это решение в CAS обречены на поражение, потому что эта страна избрала сторону зла, а зло всегда проигрывает!
Спасибо моим друзьям президентам ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александеру Чеферину за бескомпромиссную позицию по отношению к стране-агрессору, а также за ежедневные звонки, слова поддержки и всестороннюю помощь Украине, которая постоянно только растет! Также благодарен всем нашим партнерам из ассоциаций стран Европы и мира за все более активную гуманитарную поддержку нашего государства и готовность его увеличивать! Так проявляется настоящая дружба!
Я и моя семья, наше футбольное сообщество, как и миллионы наших сограждан сейчас в Украине и все вместе мы делаем все возможное для победы Украины в этой решающей войне за нашу независимость. Также работает координационный штаб УАФ, ежедневно находящий новые возможности для оказания помощи детям, незащищенным слоям населения и представителям футбольного сообщества, пострадавшим от войны. Забота друг о друге и поддержка наших защитников очень важны для уничтожения темных сил фашистской России.
Боремся – поборем, нам Бог помогает! За нас, правда, за нас слава! И воля празднует! Сегодня, в день рождения Тараса Шевченко, эти слова обладают особой энергетикой, которая питает силу Украины! Слава Героям! Слава Украине!

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Автор: Дарина Жданович