"Борімося – поборемо, нам Бог помагає"

Президент УАФ наголосив, що Росія кожного має платити дедалі більшу ціну за всі злочини проти мирного населення України. Він звернувся до ФІФА та УЄФА, аби висловити слова вдячності.

Варте уваги Якщо москалі прорвуться на захід України, то будемо різати їх, як свиней, – Федецький

Він подякував асоціаціям за те, що відслонили збірну Росії від участі у чемпіонату світу-2022 та зарахували технічну поразку.

Я і моя сім'я, наша футбольна спільнота, як і мільйони наших співгромадян, зараз в Україні і всі разом ми робимо все можливе для перемоги України в цій вирішальній війні за нашу незалежність,

– заявив Павелко.

Також наприкінці чиновник пригадав день народження Тараса Шевченка. Він наголосив, що у цей день ці слова мають неабияку міць та енергетику.

Повний текст публікації

Зарахування ФІФА збірній Росії технічної поразки у матчі плей-оф з нашими польськими побратимами – єдине правильне рішення і результат багатоденної комунікаційної роботи команди наших вірних союзників та УАФ. Окупант має щодня і щохвилини платити дедалі більшу ціну за свої злочини – вбивства, руйнування і мародерство проти мирного населення України. Будь-які спроби Росії оскаржити це рішення в CAS приречені на поразку, тому що ця країна обрала сторону зла, а зло завжди програє!

Дякую моїм друзям президентам ФІФА та УЄФА Джанні Інфантіно і Александеру Чеферіну за безкомпромісну позицію щодо країни-агресора, а також за щоденні дзвінки, слова підтримки і всебічну допомогу Україні, яка постійно тільки зростає! Також вдячний усім нашим партнерам з асоціацій країн Європи і світу за дедалі активнішу гуманітарну підтримку нашої держави і готовність її збільшувати! Так проявляється справжня дружба!

Я і моя сім'я, наша футбольна спільнота, як і мільйони наших співгромадян, зараз в Україні і всі разом ми робимо все можливе для перемоги України в цій вирішальній війні за нашу незалежність. Також працює координаційний штаб УАФ, який щодня знаходить нові можливості для надання допомоги дітям, незахищеним верствам населення та представникам футбольної спільноти, які постраждали від війни. Піклування одне про одного і підтримка наших захисників є дуже важливими для знищення темних сил фашистської Росії.

Борімося – поборемо, нам Бог помагає! За нас правда, за нас слава! І воля святає! Сьогодні, в день народження Тараса Шевченка, ці слова мають особливу енергетику, яка живить силу України! Слава Героям! Слава Україні!

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