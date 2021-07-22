На официальном сайте Олимпиады Крым отделен границей от Украины: фото
22 июля 2021 , 14:33Читати новину українською
Источник:Сайт Олимпийских игр
На официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио неправильно изображены границы Украины. На карте Крым отделен границей от Украины.
Между Крымом и Украиной граница
Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между материковой частью Украины и Крымом указана граница.
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Скриншот официального сайта Олимпиады
Скриншот официального сайта Олимпиады
- Олимпийские игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа. Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 атлетов в 25 видах спорта. Официальная церемония открытия состоится 23 июля. Начало в 14:00.