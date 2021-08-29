Официально: Руслан Костышин покинул Колос после поражения 0:7 от Динамо
Источник:ФК Колос
Руслан Костышин ушел в отставку с поста главного тренера Колоса. Последней каплей стало позорное поражение от Динамо со счетом 7:0.
Отставка после погрома от Динамо
Матч против киевского Динамо стал последним для Руслана Костышина во главе Колоса. Семь голов в ворота его команды заставили 44-летнего специалиста уйти в отставку.
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Президент команды Андрей Засуха принял это решение наставника и предложил Костышину остаться в структуре клуба. Костышин согласился на такое предложение собственника. В Колосе благодарны наставнику за работу и желают успеха на новой должности. Пока неизвестно, какой будет новая должность специалиста.
Исполнять обязанности главного тренера Колоса будет Сергей Кузнецов, работавший ассистентом Костышина.
Руслан Костышин возглавлял клуб из Ковалевки с 2014 года. Вместе с командой прошел путь от первенства Киевской области до УПЛ. Под его руководством команда сыграла 176 поединков.
- В новом сезоне-2021/2022 Колос набрал за 6 туров лишь 5 очков и идет 11-м.
- В прошлом матче, который состоялся 28 августа, Колос позорно проиграл Динамо в Киеве со счетом 7:0.