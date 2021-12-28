Официально: Ферран Торрес – игрок Барселоны

Каталонская Барселона подписала контракт с Ферраном Торресом. Соглашение вингера рассчитано на 5,5 лет.

Усиление для Хави

Каталонский клуб официально объявил о подписании бывшего вингера Манчестер Сити. Барселоне удалось заключить с игроком долговременный контракт – до лета 2027 года.

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Пока испанцы не сообщают, сколько пришлось выложить за футболиста. По информации СМИ, Ферран Торрес обошелся боссам испанского клуба в 55 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусов.

В соглашении Торреса прописаны отступные, которые составляют один миллиард евро.

Видео прибытия Торреса в Барселону



Официальная презентация новичка для фанатов состоится уже в новом 2022 году, а точнее – 3 января. Ранее сообщалось, что на этом трансфере настоял наставник Барселоны Хави. Переход Торреса был приоритетным приобретением для испанского тренера.

Ферран пришел, чтобы помочь "сине-гранатовым" улучшить свою ситуацию в турнирной таблице. Барселона после 18 туров идет только на 7 месте. Каталонский клуб сенсационно выбыл из Лиги чемпионов по итогам группового раунда. Еврокубковую весну команда продолжит в Лиге Европы.

Футбольная карьера Торреса