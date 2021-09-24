Официально: Динамо подписало новый контракт с Карлосом де Пеной
Источник:ФК Динамо
Киевское Динамо заключило новое соглашение с уругвайским полузащитником Карлосом де Пеной. Клуб не сообщает срок нового контракта футболиста.
Уругваец остается в Киеве
Карлос де Пена был в шаге от того, чтобы покинуть чемпионат Украины. Предварительное соглашение уругвайца было рассчитано до 31 декабря 2021 года.
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Киевлянам удалось убедить футболиста остаться в команде. Однако срок нового соглашения в клубе не сообщают. Нет информации об этом и на портале Transfermarkt. Там вообще до сих пор висит срок старого контракта.
Главный тренер динамовцев Мирча Луческу захотел сохранить талантливого футболиста в своем составе. Румынский специалист видит в схеме игры Динамо забивного уругвайца. На такое доверие наставника полузащитник ответил согласием.
- Карлос де Пена выступает за киевский клуб с апреля 2019 года. Динамо получило уругвайского игрока в статусе свободного агента.
- Уже в свой первый год в команде получил звание лучшего игрока клуба по версии болельщиков.
- В прошлом сезоне футболист сыграл за "бело-синих" 33 матча во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 6 ассистов.
- В новом сезоне 2021/2022 де Пена провел за динамовцев 8 поединков, отличился двумя голами и тремя результативными передачами.