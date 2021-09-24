Официально: Динамо подписало новый контракт с Карлосом де Пеной

Киевское Динамо заключило новое соглашение с уругвайским полузащитником Карлосом де Пеной. Клуб не сообщает срок нового контракта футболиста.

Уругваец остается в Киеве

Карлос де Пена был в шаге от того, чтобы покинуть чемпионат Украины. Предварительное соглашение уругвайца было рассчитано до 31 декабря 2021 года.

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Киевлянам удалось убедить футболиста остаться в команде. Однако срок нового соглашения в клубе не сообщают. Нет информации об этом и на портале Transfermarkt. Там вообще до сих пор висит срок старого контракта.

Главный тренер динамовцев Мирча Луческу захотел сохранить талантливого футболиста в своем составе. Румынский специалист видит в схеме игры Динамо забивного уругвайца. На такое доверие наставника полузащитник ответил согласием.