Без легионера из АПЛ: заявка сборной Украины по футболу на матч против Германии

В понедельник, 3 июня, состоится товарищеский поединок между сборными Германии и Украины. Тренерский штаб "сине-желтых" определился с окончательной заявкой на игру.

Всего в тренировочный лагерь для подготовки к Евро-2024 было вызвано 26 игроков. К первому контрольному матчу не готовился только Андрей Лунин, который получил дополнительные выходные из-за финала Лиги чемпионов.

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В каком составе сыграет Украина против Германии

В заявку на игру с Бундестим среди тех, кто находился с командой, не попал лишь один игрок. Им стал левый защитник Эвертона Виталий Миколенко, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Поэтому в окончательный список вошли 24 футболиста (22 полевых и 2 вратаря).

Заявка Украины на игру с Германией

Вратари : Георгий Бущан, Анатолий Трубин

: Георгий Бущан, Анатолий Трубин Защитники : Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко

: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Николай Матвиенко Полузащитники : Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Александр Зубков

: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Александр Зубков Форварды: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат



Заявка сборной Украины на матч против Германии / Фото УАФ

. Матч Германия – Украина состоится в Нюрнберге на "Макс-Морлок-Штадионе" и начнется в 21:45 .

Отметим, что поединок можно будет посмотреть на медиаплатформе MEGOGO и региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала будет проводить текстовую трансляцию.

Напомним, что после этого сборная Украины проведет еще два товарищеских матча перед Евро-2024 – с Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).