Одна секунда: Ярмоленко сыграл самый короткий матч в карьере, тренер совсем не доверяет украинцу

10 января 2022 , 14:02
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Источник:

24 канал

В матче 1/32 финала Кубка Англии Вест Хэм победил Лидс в родных стенах. Украинец Андрей Ярмоленко вышел на поле на 95 минуте – за несколько секунд до финального свистка.

Мойес выпустил украинца на замену на пятой компенсированной минуте для удержания победного счета 2:0, и через секунду после того, как игра возобновилась, арбитр дал финальный свисток.

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Таким образом, 32-летний Ярмола провел самый короткий матч в карьере – длиной в одну секунду. Тренер "молотобойцев" совсем перестал доверять украинцу даже во второсортных матчах.


Андрей Ярмоленко в матче с Лидсом / Скриншот

Украинские болельщики завалили соцсети гневными комментариями – кое-кто считает, что Андрей сам виноват, другие предполагают, что Мойес специально гноит Ярмолу, чтобы помочь сборной Шотландии.

Что известно про Ярмоленко

  • В нынешнем сезоне 32-летний Ярмоленко провел за "молотобойцев" 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
  • Контракт Андрея с Вест Хэмом рассчитан до конца текущей кампании. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три с половиной миллиона евро.
  • Лидер сборной Украины до вычета налогов зарабатывает 115 тысяч фунтов в неделю. Это вторая зарплата в клубе. В топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов Вест Хэма также входят травмированный защитник Курт Зума (120 тысяч фунтов в неделю) и прямой конкурент Ярмоленко за место в стартовом составе Джеррод Боуэн (96 тысяч).
Автор: Юрій Семенюк