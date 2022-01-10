Одна секунда: Ярмоленко сыграл самый короткий матч в карьере, тренер совсем не доверяет украинцу

В матче 1/32 финала Кубка Англии Вест Хэм победил Лидс в родных стенах. Украинец Андрей Ярмоленко вышел на поле на 95 минуте – за несколько секунд до финального свистка.

Мойес выпустил украинца на замену на пятой компенсированной минуте для удержания победного счета 2:0, и через секунду после того, как игра возобновилась, арбитр дал финальный свисток.

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Таким образом, 32-летний Ярмола провел самый короткий матч в карьере – длиной в одну секунду. Тренер "молотобойцев" совсем перестал доверять украинцу даже во второсортных матчах.

Андрей Ярмоленко в матче с Лидсом / Скриншот

Украинские болельщики завалили соцсети гневными комментариями – кое-кто считает, что Андрей сам виноват, другие предполагают, что Мойес специально гноит Ярмолу, чтобы помочь сборной Шотландии.

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