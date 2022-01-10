Одна секунда: Ярмоленко сыграл самый короткий матч в карьере, тренер совсем не доверяет украинцу
Источник:24 канал
В матче 1/32 финала Кубка Англии Вест Хэм победил Лидс в родных стенах. Украинец Андрей Ярмоленко вышел на поле на 95 минуте – за несколько секунд до финального свистка.
Мойес выпустил украинца на замену на пятой компенсированной минуте для удержания победного счета 2:0, и через секунду после того, как игра возобновилась, арбитр дал финальный свисток.
К слову Оставит ли Ярмоленко Вест Хэм: помешает зарплата, возраст и контракт с "молотобойцами"
Таким образом, 32-летний Ярмола провел самый короткий матч в карьере – длиной в одну секунду. Тренер "молотобойцев" совсем перестал доверять украинцу даже во второсортных матчах.
Андрей Ярмоленко в матче с Лидсом / Скриншот
Украинские болельщики завалили соцсети гневными комментариями – кое-кто считает, что Андрей сам виноват, другие предполагают, что Мойес специально гноит Ярмолу, чтобы помочь сборной Шотландии.
Что известно про Ярмоленко
- В нынешнем сезоне 32-летний Ярмоленко провел за "молотобойцев" 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- Контракт Андрея с Вест Хэмом рассчитан до конца текущей кампании. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три с половиной миллиона евро.
- Лидер сборной Украины до вычета налогов зарабатывает 115 тысяч фунтов в неделю. Это вторая зарплата в клубе. В топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов Вест Хэма также входят травмированный защитник Курт Зума (120 тысяч фунтов в неделю) и прямой конкурент Ярмоленко за место в стартовом составе Джеррод Боуэн (96 тысяч).