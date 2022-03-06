Одиннадцатый день в аду – Харлан о новой жизни в Украине под обстрелами российских оккупантов

Война на Украине продолжается. Одна из лучших фехтовальщиц мира Ольга Харлан эмоционально прокомментировала 11-й день после нападения России.

Харлан: Состояние не меняется и новости тоже

Ольга Харлан коротко написала на своей странице в инстаграмме об одиннадцатом дне войны в Украине. Фехтовальщица назвала нынешнюю жизнь адом для украинского народа.

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Спортсменка не может назвать утро хорошим, ведь за окном идут боевые действия. Российские оккупанты ворвались в Украину со своим "русским миром", приводящим к разрушению городов и геноциду украинской нации.

Харлан уверена в победе родной страны и поддержала ВСУ.

Утро и оно не хорошее. Уже одиннадцатый день. Состояние не меняется и новости тоже. Одиннадцатый день в аду. Просто просыпаешься с верой в сердце, что скоро эта война закончится, и мы победим! Верю в ВСУ! Верю в Украину! Слава Украине!,

– написала Ольга Харлан.

Отметим, что итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле, бойфренд Харлан, поддержал Украину в соцсетях.

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