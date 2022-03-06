Харлан: Стан не змінюється та новини теж

Ольга Харлан коротко написала на своїй сторінці в інстаграмі про одинадцятий день війни в Україні. Фехтувальниця назвала нинішнє життя пеклом для українського народу.

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Спортсменка не може назвати ранок добрим, адже за вікном йдуть бойові дії. Російські окупанти вдерлись в Україну зі своїм "рускім міром", який приводить до руйнування міст та геноциду української нації.

Харлан впевнена у перемозі її рідної країни та підтримала ЗСУ.

Ранок і він не добрий. Вже одинадцятий день. Стан не змінюється та новини теж. Одинадцятий день у пеклі. Просто прокидаєшся з вірою в серце, що скоро ця війна закінчиться, і ми переможемо! Вірю у ЗСУ! Вірю до України! Слава Україні!,

– написала Ольга Харлан.

Відзначимо, що італійський фехтувальник Луїджі Самеле, бойфренд Харлан, підтримав Україну у соцмережах.

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