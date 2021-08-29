Один заплыв – две медали: Яременко и Веракса стали призерами Паралимпиады

Сразу два украинца поднимутся на пьедестал по результатам заплыва на 50 метров. Призерами стали Илья Яременко и Максим Веракса.

Двойной пьедестал для Украины

21-ю серебряную медаль Украине принес Илья Яременко. Украинец стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S13.

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Еще одну медаль в этом же заплыве под "сине-желтым" флагом получил Максим Веракса. Для него это пятая паралимпийская "бронза" и 13-награда на таком уровне в карьере.

Украинцы проиграли только Игарю Боки из Беларуси, который является одним из фаворитов Паралимпиады. Это уже его четвертое "золото" на этих соревнованиях в Токио.

Другой украинский пловец Алексей Вирченко стал лишь седьмым. Он не смог получить свою вторую медаль в Японии.

Украина в общем медальном зачете остается на пятом месте. Но теперь в копилке нашей страны 42 медали (10 золотых, 21 серебряная и 11 бронзовых).