Один из лучших форвардов Украины отказался переходить в клуб из России

Нападающий Зари Александр Гладкий в свое время получил предложение из России. Украинский футболист не захотел переезжать в чемпионат страны-агрессора.

Патриотическая позиция

Когда футболист выступал за Динамо к нему поступило предложение с Крыльев Советов. Киевский клуб готов был оформить трансфер нападающему в Россию, но Александр Гладкий не согласился на такое предложение.

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Форвард отметился патриотической позицией. Президент Динамо наоборот похвалил футболиста за такое решение.

Мне действительно поступило предложение из России. Динамо было готово меня отпустить, но я сказал нет. Игорь Михайлович, наоборот, сказал: "Я уважаю твою позицию и не могу заставить тебя силой туда поехать". Никто меня не принуждал, я сам отказался,

– рассказал Гладкий.

После этого игрок группы атаки ушел в аренду во львовские Карпаты.

Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в Шахтер. Игра нападающего привлекла внимание главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби. Если такой трансфер в будущем состоится, то это будет уже третий приход Гладкого в донецкую команду.

Карьере Гладкого в Украине