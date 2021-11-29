Один из лучших форвардов Украины отказался переходить в клуб из России
Источник:24 канал
Нападающий Зари Александр Гладкий в свое время получил предложение из России. Украинский футболист не захотел переезжать в чемпионат страны-агрессора.
Патриотическая позиция
Когда футболист выступал за Динамо к нему поступило предложение с Крыльев Советов. Киевский клуб готов был оформить трансфер нападающему в Россию, но Александр Гладкий не согласился на такое предложение.
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Форвард отметился патриотической позицией. Президент Динамо наоборот похвалил футболиста за такое решение.
Мне действительно поступило предложение из России. Динамо было готово меня отпустить, но я сказал нет. Игорь Михайлович, наоборот, сказал: "Я уважаю твою позицию и не могу заставить тебя силой туда поехать". Никто меня не принуждал, я сам отказался,
– рассказал Гладкий.
После этого игрок группы атаки ушел в аренду во львовские Карпаты.
Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в Шахтер. Игра нападающего привлекла внимание главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби. Если такой трансфер в будущем состоится, то это будет уже третий приход Гладкого в донецкую команду.
Карьере Гладкого в Украине
- Нападающий выступает за ряд украинских клубов, а уже в 2018 году направился в Турцию.
- В сентябре 2020 года вернулся в Украину, подписав контракт с Зарей.
- В сезоне-2021/2022 отыграл за луганский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.