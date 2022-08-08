Один из лидеров сборной Украины не поможет команде в ближайших матчах и на Евробаскете

Один из лидеров сборной Украины по баскетболу защитник Александр Липовый не сыграет в ближайших матчах за "сине-желтых". В том числе на чемпионате Европы.

Причиной этой нелестной новости стала травма, полученная Александром Липовым. Поэтому он и не попал в заявку сборной Украины для участия в собрании.

Достойно внимания Украинская легенда НБА продал свои чемпионские перстни на аукционе в поддержку Украины

"Многие люди спрашивали, почему меня нет среди кандидатов в сборную Украины. К сожалению, я получил серьезную травму в последней игре полуфинала чемпионата Германии — разрыв двух связок голеностопа. Срок восстановления после этой травмы – 4-8 недель. Восстановление совпало с датами тренировочного сбора национальной команды, и тренер дал понять, что времени на восстановление кондиций во время тренировочного процесса не будет, и я вынужден буду пропустить часть подготовки. Поэтому было принято решение профессионально отнестись к этой ситуации и подготовиться к новому сезону", – сообщил Александр Липовый.

Таким образом, Липовый не поможет команде не только в матчах отбора на чемпионат мира, но и на матчах Евробаскета.

"Досадно, но, скорее всего, я вынужден буду пропустить свой пятый подряд Евробаскет после преодоления тяжелой квалификации, которая длилась два года. Я желаю успеха ребятам на чемпионате Европы и буду болеть за сборную Украины", – написал Александр Липовой.

Липовой мог сыграть на пятом Евробаскете подряд. И стал первым игроком сборной Украины, которому это удалось.

В отборе на Евробаскет Липовой сыграл во всех 6 играх, набирая 6,5 очка + 4,0 подбора + 2,2 передачи за 21 минуту на площадке.

Сборная Украины в августе сыграет два матча отбора на чемпионат мира – 24 августа против Италии, а 17 августа – против Исландии. После этого команду ожидают матчи Евробаскета, где соперниками украинцев будут сборные Великобритании, Эстонии, Италии, Греции и Хорватии. Первый матч наша команда на турнире сыграет уже 2 сентября.