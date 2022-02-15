Один из лидеров клуба УПЛ серьезно травмировался на сборах: футболист пропустит 9 месяцев
15 февраля 2022 , 16:48Читати новину українською
Источник:Футбол NEWS
Полузащитник Руха Фабрисио Альваренга получил травму на сборе в Турции. У него подозрение на разрыв крестообразных связок колена.
О тяжелом повреждении левого вингера команды сообщила пресс-служба Руха. Врач команды Михаил Процив в интервью заявил, что игрока ждет операция.
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"Разорвана передняя крестообразная связка, медиальный мениск, а также неполный разрыв медиальной коллатеральной связки. Травма довольно досадная. Фабрисио ждет длительное лечение. Сейчас он готовится к операции, которую будут делать в Польше", – уточнил врач.
Футболист уже отправился в Аргентину для лечения. Предполагается, что срок восстановления составит около 9 месяцев.
Что известно об Альваренге
- В этом сезоне 26-летний Альваренга провел за Рух 11 матчей, в которых забил один гол.
- Футболист пополнил ряды львовян в июле 2021 года после непродолжительной карьеры в донецком Олимпике.
- Теперь в лазарете Руха находятся трое футболистов: Даниил Кондраков, Андрей Борячук и Фабрисио Альваренга.