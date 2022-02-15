Один из лидеров клуба УПЛ серьезно травмировался на сборах: футболист пропустит 9 месяцев

Полузащитник Руха Фабрисио Альваренга получил травму на сборе в Турции. У него подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

О тяжелом повреждении левого вингера команды сообщила пресс-служба Руха. Врач команды Михаил Процив в интервью заявил, что игрока ждет операция.

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"Разорвана передняя крестообразная связка, медиальный мениск, а также неполный разрыв медиальной коллатеральной связки. Травма довольно досадная. Фабрисио ждет длительное лечение. Сейчас он готовится к операции, которую будут делать в Польше", – уточнил врач.

Футболист уже отправился в Аргентину для лечения. Предполагается, что срок восстановления составит около 9 месяцев.

Что известно об Альваренге