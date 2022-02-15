Про тяжке ушкодження лівого вінгера команди повідомила пресслужба Руху. Лікар команди Михайло Проців в інтерв'ю заявив, що на гравця чекає операція.
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"Розірвана передня хрестоподібна зв'язка, медіальний меніск, а також неповний розрив медіально-колотеральної зв'язки. Травма досить прикра. Фабрісіо чекає тривале лікування. Зараз він готується до операції, яку робитимуть у Польщі", – уточнив лікар.
Футболіст уже вирушив до Аргентини для лікування. Передбачається, що термін відновлення становитиме близько 9 місяців.
Що відомо про Альваренга
- Цього сезону 26-річний Алваренга провів за Рух 11 матчів, у яких забив один гол.
- Футболіст поповнив ряди львів'ян у липні 2021 року після нетривалої кар'єри в донецькому Олімпіці.
- Тепер у лазареті Руху перебувають троє футболістів: Данило Кондраков, Андрій Борячук та Фабрісіо Алваренга.