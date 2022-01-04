Один из богатейших боксеров современности: Владимир Кличко вошел в топ-10 престижного рейтинга

Британское издание Manchester Evening News распространило рейтинг самых богатых боксеров мира. Один украинец попал в этот список.

Вошел в топ-10 самых богатых боксеров

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вошел в десятку самых богатых боксеров современности. Он занял 10-е место в рейтинге.

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По данным издания, украинец заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов стерлингов.

Рейтинг самых богатых боксеров мира

Флойд Мейвезер (400) Джордж Форман (222) Мэнни Пакьяо (163) Оскар де Ла Хойя (148) Сауль Альварес (105) Леннокс Льюис (103) Тайсон Фьюри (100) Шугар Рэй Леонард (88) Энтони Джошуа (60) Владимир Кличко (58)

Британское издание отмечает, что больше всего денег Кличко-младший заработал в своих последних двух боях – когда он получил большие гонорары за поединки против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Владимир Кличко закончил карьеру в 2017 году, после поражения Энтони Джошуа. В том противостоянии украинец поднялся с нокдауна и сбил с ног молодого соперника, однако в 11-м раунде все же капитулировал перед своим оппонентом.