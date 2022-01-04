Один из богатейших боксеров современности: Владимир Кличко вошел в топ-10 престижного рейтинга
4 января 2022 , 21:48Читати новину українською
Источник:Manchester Evening News
Британское издание Manchester Evening News распространило рейтинг самых богатых боксеров мира. Один украинец попал в этот список.
Вошел в топ-10 самых богатых боксеров
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вошел в десятку самых богатых боксеров современности. Он занял 10-е место в рейтинге.
Достойно внимания Экс-чемпион мира назвал украинского боксера, который лучше Усика и Ломаченко
По данным издания, украинец заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов стерлингов.
Рейтинг самых богатых боксеров мира
- Флойд Мейвезер (400)
- Джордж Форман (222)
- Мэнни Пакьяо (163)
- Оскар де Ла Хойя (148)
- Сауль Альварес (105)
- Леннокс Льюис (103)
- Тайсон Фьюри (100)
- Шугар Рэй Леонард (88)
- Энтони Джошуа (60)
- Владимир Кличко (58)
Британское издание отмечает, что больше всего денег Кличко-младший заработал в своих последних двух боях – когда он получил большие гонорары за поединки против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.К слову. Владимир Кличко закончил карьеру в 2017 году, после поражения Энтони Джошуа. В том противостоянии украинец поднялся с нокдауна и сбил с ног молодого соперника, однако в 11-м раунде все же капитулировал перед своим оппонентом.