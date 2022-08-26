Очередная поездка на Кипр: Днепр-1 получил соперников в Лиге конференций

В этом сезоне Украину в Лиге конференций будет представлять только Днепр-1. Для команды это будет дебютный сезон в еврокубках.

Днепр-1 выступит на групповом этапе Лиги конференций. Все из-за того, что команда не смогла преодолеть квалификацию Лиги Европы, уступив кипрскому АЭКу из Ларнаки. Теперь эта команда в Лиге Европы сыграет с киевским Динамо.

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Но Днепр-1 еще посетит Кипр. Во время жеребьевки группового этапа Лиги конференций в соперники днепрянам выпал Аполлон из Лимассола.

Еще два соперника на групповой стадии турнира – нидерландский АЗ Алкмаар и Вадуц из Лихтенштейна. Для последних это тоже дебютное выступление на групповой стадии еврокубков.

Победитель группового раунда сразу выходит в 1/8 финала турнира, а команды, занявшие вторые места в группах, будут играть стыковые матчи за то, чтобы пробиться в 1/8 финала Лиги Конференций.

Групповой раунд Лиги Конференций стартует 8 сентября. Полный календарь матчей Днепр-1 будет обнародован дополнительно.