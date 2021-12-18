Очаровательная Бех-Романчук похвасталась упругими ягодицами: сексуальное фото

18 декабря 2021 , 19:07
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Источник:

инстаграм Марины Бех-Романчук

Знаменитая украинская спортсменка, легкоатлетка Марина Бех-Романчук снова порадовала своих поклонников подборкой горячих снимков.

В собственной инстаграме Марина Бех-Романчук призналась, что скучает по ярким краскам.

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"Между тем, пока на улице серо и нет снега, хочется немного ярких красок", –  написала Марина, комментируя свой снимок в бикини со спины.


Марина Бех-Романчук / Фото instagram.com/marynabekh

Сезон Бех-Романчук

  • В прошлом сезоне Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в закрытых помещениях, состоявшемся в Торуне.
  • На Олимпийских играх в Токио-2020 украинская звезда "королевы спорта" заняла пятое место.
Автор: Юрій Семенюк