Очаровательная Бех-Романчук похвасталась упругими ягодицами: сексуальное фото
18 декабря 2021 , 19:07Читати новину українською
Источник:инстаграм Марины Бех-Романчук
Знаменитая украинская спортсменка, легкоатлетка Марина Бех-Романчук снова порадовала своих поклонников подборкой горячих снимков.
В собственной инстаграме Марина Бех-Романчук призналась, что скучает по ярким краскам.
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"Между тем, пока на улице серо и нет снега, хочется немного ярких красок", – написала Марина, комментируя свой снимок в бикини со спины.
Марина Бех-Романчук / Фото instagram.com/marynabekh
Сезон Бех-Романчук
- В прошлом сезоне Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в закрытых помещениях, состоявшемся в Торуне.
- На Олимпийских играх в Токио-2020 украинская звезда "королевы спорта" заняла пятое место.