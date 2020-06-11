Одна из самых красивых легкоатлеток Марина Бех-Романчук снова удивляет красотой своих болельщиков. На этот раз девушка поделилась фотографиями, которые привлекли внимание подписчиков.

Фото с подтянутой и красивой фигурой спортсменка выложила в своем Instagram. Многочисленные фаны не обошли стороной эти фото и написали много комплиментов в адрес девушки.

Стоит увидеть Бех-Романчук очаровала непревзойденной фигурой – фото

Марина искренне радуется, что наступило настоящее лето и теперь есть возможность тренироваться на стадионе. Легкоатлетка пожелала всем хорошего продолжения недели.

Интересные факты о легкоатлетке

Спортсменка очень самокритичная девушка и всегда стремится выглядеть лучше. Фото и достижения Марины тому подтверждение.

Марина Бех-Романчук – перфекционистка. Все за что берется девушка всегда в результате выходить максимально идеально.

Девушка боится резких перемен в жизни. Для нее лучше постепенно двигаться к чему-то новому.

Обожает путешествовать. У спортсменки есть список стран, где она бы хотела побывать.

Марина легко может заплакать. Такой откровенностью она поделилась в своем Инстаграме.

Также отметила спортсменка, дождь и солнце – лучшая погода для тренировки.

Достижения Марины Бех-Романчук: главное