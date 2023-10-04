Нереальный камбэк Браги и сенсационные проигрыши Арсенала и МЮ: обзор игрового дня ЛЧ

Европейские коллективы продолжают борьбу за самый престижный клубный титул. Игровой день подарил ряд интересных результатов.

Некоторые коллективы уже успели сыграть матчи 2-го тура Лиги чемпионов. Одни болельщики празднуют желаемый результат, другие – схватились за голову после финального свистка, пишет 24 Канал.

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Унион Берлин – Брага 2:3

Голы: Бекер, 30, 37 – Ниакате, 41, Брума, 51, Кастро, 90+4

Дебют немецкого коллектива в самом престижном клубном турнире сложно назвать успешным. Столичный коллектив проиграл уже свою вторую игру в Лиге чемпионов, хотя в первом тайме самостоятельно завоевал преимущество в два мяча. Но вот португальцы не опустили руки и по чуть-чуть расстраивали Унион по ходу матча, "прибив" оппонента перед тем, какой арбитр уже тянул свисток в рот.

Видеообзор матча:

РБ Зальцбург – Рел Сосьедад 0:2

Голы: Оярсабаль, 7, Мендес, 27

По игре испанского коллектива, сложно сказать, что они уже долго не видели Лиги чемпионов. Реал Сосьедад одержал уверенную победу против сложного соперника, перед тем завоевав ничью с прошлогодним финалистом Лиги чемпионов Интером. "Бело-голубые" уже заявили, что претендуют на выход в плей-офф, хотя тот же РБ Зальцбург еще рано списывать со счетов.

Видеообзор матча:

Интер – Бенфика 1:0 (Группа D)

Гол: Тюрам, 62

В интереснейшем по вывеске поединке Анатолию Трубину не удалось сохранить свои ворота сухими. Интер вырывается в лидеры своей группы, а вот "орлы" пока не одержали ни одной победы в ЛЧ, проиграв две стартовые встречи.

Видеообзор матча:

Копенгаген – Бавария 1:2 (группа А)

Голы: Лерагер, 56 – Мусиала, 67, Тель, 83

Еще одна сенсация игрового дня могла произойти в столице Дании. Мюнхенский коллектив вообще находился в роли догоняющих, однако "львы" не смогли удержать преимущество с таким звездным соперником, поскольку "пивовары" больше жаждали своего.

Видеообзор матча:

Ланс – Арсенал 2:1 (группа В)

Голы: Томассон, 25, Вахи, 69 – Габриэль Жезус, 14

Самый неожиданный результат матча, однако такой, о котором можно было догадываться, подарили "кроваво-золотые". Французы не только кусают своих маститых оппонентов, но и получают чрезвычайно важные очки благодаря победам.

Видеообзор матча:

Манчестер Юнайтед – Галатасарай 2:3 (группа А)

Голы: Гейлунд, 17, 67 – Заха, 23, Актюркоглу, 71, Икарди, 81

"Красным дьяволам", проигравшим в первых двух встречах, очень сложно дается начало сезону в Лиге чемпионов. Турки же радуются сенсационной победе над "манкунианцами", игравшими в меньшинстве, питая надежду на выход из группы.

Видеообзор матча:

Наполи – Реал 2:3 (группа С)

Голы: Эстигор, 19, Зелинский, 54 – Винисиус Жуниор, 27, Беллингем, 34, Вальверде, 78

Центральный матч дня подарил ряд голов, чего и ждали болельщики. Команды выдали неуступчивую игру и казалось не смогут определить, кто же из топов сильнее, но вот "сливочные" под занавес матча вырвали победу и подтвердил свой класс.

Видеообзор матча:

ПСВ – Севилья 2:2 (группа В)

Голы: де Йонг, 84, Тезе, 90+5 – Гудель, 68, Энн Несири, 87

В игре между нидерландцами и испанцами фанаты также смогли увидеть достаточное количество голов. Севилья и ПСВ устроили перестрелку под самый финальный свисток, однако более точного коллективам обнаружить не удалось.

Видеообзор матча: