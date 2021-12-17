Обыграем Украину трижды, – дерзкое заявление тренера сборной Шотландии после жеребьевки ЛН

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк отреагировал на результаты жеребьевки третьего розыгрыша Лиги наций. Шотландцам в соперники по дивизиону В достались украинцы, ирландцы и армяне.

Стив Кларк ждет тяжелых поединков с равным соперником, но уверен, что его команда наберет с украинцами максимум очков.

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"Если вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот, что мы получили. Это хорошая жеребьевка. Игры против Ирландии всегда будут интересными болельщикам, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах", – сказал он.

Не забыл тренер Шотландии и об Украине:

Украина стала нашим соперником по плей-офф отбора чемпионата мира. До начала соревнований в Лиге наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.

Что известно о Лиге наций

Команды в группе сыграют с каждым из соперников на дому и на выезде. Первые четыре тура пройдут в июне 2022 года, еще два – в сентябре 2022-го.

В первом розыгрыше Лиги наций Украина выиграла свою группу в дивизионе В и поднялась в высший эшелон. Во втором сезоне Украина после технического поражения от Швейцарии заняла последнее место в дивизионе A и снова опустилась в дивизион B.

Лига В

Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения

Группа B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания

Группа B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.

Группа B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.