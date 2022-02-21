Обвинил арбитра в коррупции: звездного Моуринью могут дисквалифицировать на несколько матчей

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью может получить дисквалификацию после высказываний в адрес арбитра Луки Пайретто во время встречи с Вероной (2:2).

Рома героически избежала домашнего поражения Вероне в рамках 26-го тура итальянской Серии A, и в результате дошла до удовлетворительного результата, отыгравшись в ходе второй половины встречи.

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Однако, завершали игру "волки" уже без своего наставника Жозе Моуринью, которому что главный рефери матча, Лука Пайретто из Турина, был вынужден показать красную после нелицеприятных высказываний в свой адрес.

Португалец заявил, что Пайретто действовал на пользу Ювентуса, прямого конкурента в борьбе за место в Лиге чемпионов:

"Они прислали тебя из Турина! Тебя прислал Ювентус!", – кричал Моуринью.

Также Моуриньо показал в адрес Пайретто жест телефона. Многие расценили это как намек на тот факт, что отец Пьерлуиджи Пайретто, сам бывший судья и функционер, в 2006 году был замешан в коррупционном скандале Кальчополи. Он вел постоянные телефонные переговоры с генеральным директором Ювентуса Лучано Моджи и был отстранен от футбола на 3,5 года.