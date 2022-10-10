Российские оккупанты утром 10 октября выпустили более 80 ракет по разным городам Украины. Больше всего – по Киеву и Львову. Россияне атаковали Украину ракетами Х-101 и Х-555, крылатыми ракетами "Калибр", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", ракетами зенитных ракетных комплексов С-300 и реактивной системой залпового огня "Торнадо-С". А также дронами-камикадзе Shahed-136.

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Украинские военные сбили более 40 ракет. Но остальные достигли своих целей, среди которых объекты критической инфраструктуры. Хотя российские ракеты попали и в гражданские объекты.

Только в Киеве в результате атак повреждены сооружения университета Шевченко и бизнес-центра. Также поврежден музей Ханенко. Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. В результате атаки был поврежден пешеходный мост.

Важно! В результате массированной атаки в Киеве погибли 6 человек, получили травмы 50 человек, 12 спасены. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

"Сегодня мне исполнилось 22 года. Но, к сожалению, настроение совсем не праздничное. Неудачное выступление на чемпионате мира, которое я тяжело переношу. Но снова плохие новости из Украины. Мой родной город Киев снова бомбят. Война продолжается и уничтожает мою Родину… Мечтаю о мире и покое в своей стране", – отреагировала на обстрелы Дарья Билодид.

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