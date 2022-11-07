Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко. Недавно Екатерина Садурская посетила родной спортивный центр, где тренировалась. В настоящее время бассейн непригоден для использования.

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Екатерина Садурская в родном спортивном комплексе в Харькове / Скриншот 24 канала

До полномасштабного вторжения Екатерина здесь и учила маленьких плавать, и проводила социальные инициативы для детей с инвалидностью. Теперь все здание серьезно повреждено.

Помню, как на этих трибунах во время соревнований по плаванию вообще негде было присесть. Все занято. Люди болели. Я здесь работала и тренировалась в последнее время. Больно все это видеть, – рассказала спортсменка.

Дыра в полу от российских снарядов / Скриншот 24 канала

Как рассказала журналистка 24 канала, многие спортсмены из Харькова не имеют сейчас надлежащих условий для тренировок. Впрочем, они продолжают занимать призовые места. С начала года харьковские спортсмены завоевали 139 медалей на чемпионатах разного уровня.

Екатерина Садурская посетила спортивный комплекс в Харькове, который обстреляли оккупанты: смотрите видео

Напомним, в октябре харьковчанка Екатерина Садурская установила национальный рекорд Украины по фридайвингу. Она погрузилась на глубину в 92 метра во время чемпионата мира по подводному спорту, который проходил в Турции. Также спортсмен стала чемпионкой мира в составе сборной Украины.

Женщина вспоминает, что в момент погружения все могло выйти из-под контроля. Она пошла на риск.

"Последние метры у меня было не так много воздуха, чтобы выровнять давление. Было рискованно. На поверхности я не сдержала эмоций и расплакалась. Еще один эмоциональный момент – гимн Украины во время награждения. Рада, что мы имеем возможность спеть его на чемпионате мира" ,

– подчеркивает Садурская.

Спортсменка верит, что Украина обязательно победит. А уже со временем удастся восстановить всю спортивную инфраструктуру, которую уничтожают российские оккупанты.