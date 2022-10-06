Оккупанты обстреляли район в Запорожье, где вырос капитан Динамо Сидорчук

Утром 6 октября Россия нанесла ракетный удар по многоэтажкам в Запорожье. Атака кафиров унесла жизни 2 человек – одна женщина погибла на месте удара, другая – в карете скорой помощи.

Как оказалось, Российская армия обстреляла район, где долгое время проживал Сергей Сидорчук. Капитан Динамо прокомментировал циничный поступок россиян.

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Сидорчук: Утро начинается с ужасных новостей и фото родных мест

"Это мой двор. Так ли я представлял себе его в будущем, когда ходил здесь малышом каждый день? Я мечтал, что в 2022 году здесь будут небоскребы, супергерои и электрокары. Небоскребов нет, потому что все разрушается врагом. Но будут, когда мы победим да отстроим все.

Супергерои есть. Это наши ВСУ. И электрокары. Несмотря на затуманивание ума у их производителя. Хотя я бы хотел, чтобы и он увидел эти кадры сегодня, – отметил Сидорчук.

Также футболист национальной команды вспомнил возвращение россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой IBA. Он подчеркнул, что спорт пока не может быть вне политики.

И в момент, когда утро начинается с ужасных новостей и фотографий родных мест, я вижу, как представители страны-убийцы возвращаются в бокс. Спорт вне политики? Серьезно? Я бы тоже очень хотел быть вне политики. И думал когда-то, что был. Это очень удобно. До первой сирены, к первым слезам твоего ребенка, потому что ему страшно, к первой ракете над головой и первой ракете в твоем дворе. Запорожье, болит,

– добавил Сидорчук.