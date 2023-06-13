"Как вам спится": Кривбасс отреагировал на обстрел Кривого Рога, обратившись к ФИФА и МОК

Оккупанты в очередной раз доказали, что являются настоящими террористами, воюющими против мирного населения. В ночь на 13 июня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, унесшему жизни украинцев.

Российский снаряд разрушал 5-этажка, есть попадание в предприятие. Ужасная ночь унесла жизни уже 9 жителей Кривого Рога, по меньшей мере 25 человек получили ранения разной степени. Ранее городской голова Александр Вилкул сообщал о шести погибших. К несчастью, среди них были молодые супруги, обоим было только по 22 года.

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"Кривой Рог пылал так, как вы будете пылать в аду, проклятые русские убл*дки"

Поисково-спасательные работы продолжаются, ведь под завалами могут быть еще люди.

Украинские спортсмены с самого утра оставляют свои реакции в социальных сетях. Для футбольного клуба Кривбасс эта трагедия особенная. Ведь обстреляли его родной город.

Клуб УПЛ через свои соцсети обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) и ФИФА, которые пытаются вернуть в международные соревнования представителей стран-оккупантов. И отчасти, это уже у них получилось.

13/06/2023. Сегодня родной Кривой Рог пылал так, как вы будете пылать в аду, проклятые русские убл*дки. Эй, МОК и ФИФА, а как вам спится?,

– обратились в футбольном клубе.



Реакция Кривбасса на обстрел по Кривому Рогу / Фото футбольного клуба