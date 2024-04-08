Футбольное мародерство: у Кривбасса хотели "украсть" юных игроков после атаки россиян на Днепр

Один из украинских клубов планировал переманить детей из академии Кривбасса после атаки на Днепр. В результате обстрела пострадал колледж, где тренировались футболисты криворожан.

В начале апреля российская армия провела мощный обстрел Днепра. В результате атаки пострадала тренировочная база Днепра-1, а также здание Днепровского профессионального колледжа спорта.

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Коварство со стороны конкурентов

Частью последнего является отделение клубной академии Кривбасса. Как рассказал ее директор Олег Чайка, один из украинских клубов некрасиво поступил сразу после атаки россиян.

В день трагедии некоторым нашим юным игрокам позвонили скауты одного из наших грандов и предложили переехать и потренироваться с их клубом. Вроде бы ради безопасности. Сразу по прилету! Причем не всей команде, а только отдельным сильнейшим игрокам. Это просто не укладывается в голове, какое-то мародерство. Этому действительно нет объяснения. Как говорится, с такими "своими" и врагов не надо,

– рассказал Чайка.

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Что это за клуб, Олег решил не уточнять. По его информации, ремонтные работы в здании продолжаются, а дети частично тренируются дома. В колледже обучаются около 200 юных футболистов.

Напомним, что Кривбасс в этом году близок к возвращению в еврокубки и ведет борьбу за чемпионство. Команда Юрия Вернидуба занимает второе место, отставая на три балла от Шахтера. Впрочем "красно-белые" сыграли на матч больше.