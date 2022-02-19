"Обрезанный" марафон на Олимпиаде: из-за экстремального холода дистанцию сократили почти вдвое

На Олимпиаде-2022 19 февраля разыграли комплект наград в лыжном марафоне. Однако вместо 50 километров лыжного марафона спортсмены бежали на 20 километров меньше.

Из-за плохих погодных условий в Пекине переносят соревнования

К тому же марафон начался на час позже, причиной такого решения был экстремальный холод. Дистанцию сократили также из-за погодных условий, сообщает 24 канал.

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30-километровый марафон был последней мужской лыжной гонкой на Олимпиаде в Пекине.

Однако такое решение понравилось не всем, эксперты уверяют, что марафон является ненастоящим.

Шарм исчез. Марафон – самая престижная дисциплина на Олимпиаде, но чтобы этот престиж был, нужно на самом деле пробежать 50 км. Сегодняшний победитель никогда не станет настоящим. Над ним всегда будет висеть то, что "пятидесятка" была ненастоящей,

– сказал эксперт норвежского телеканала NRK Тургейр Берн.

Сами же спортсмены также остались недовольными таким решением.

"FIS только что сократила олимпийский марафон с 50 до 28 км, потому что сейчас немного холодно и ветрено. Я не понимаю, как от этого станет теплее и менее ветрено. Что за бред!" – заявил британский лыжник Эндрю Масгрейв.

Олимпийским чемпионом в марафоне стал спортсмен ОКР Александр Большунов, серебро у Ивана Якимушкина, а бронза досталась норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

Украина не принимала участия в этой дисциплине.