Наша воля к победе, – Зеленский обратился к украинским спортсменам перед стартом Игр-2024

В пятницу, 26 июля, состоится церемония открытия XXXIII Олимпийских игр. Соревнования в Париже продлятся до 11 августа.

Нашу страну на турнире будут представлять 140 спортсменов. Они будут участвовать в 23 видах спорта.

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Зеленский о начале Олимпиады

Это событие прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский. В своих соцсетях он опубликовал мотивационное видео и обратился к представителям нашей сборной.

"Сегодня в Париже начинаются летние Олимпийские игры. Наши люди, наш флаг и наш гимн рядом со всеми, кто уважает жизнь, человеческие ценности, принципы олимпизма и честные правила.

Мы гордимся нашей командой – парнями и девушками, которые, несмотря на эту агрессивную войну, смогли подготовиться к Олимпиаде и показать дух всех украинцев. В них наша воля к победе и украинский характер. Болеем за Украину! Верим в Украину!" – написал Зеленский.

Смотрите мотивационное видео от Зеленского

. Всего в Играх-2024 примет участие почти 11 тысяч спортсменов, они будут соревноваться за 329 комплектов наград.

Напомним, что церемония открытия начнется в 20:30. На сайте 24 Канала можно будет следить за трансляцией грандиозного события.