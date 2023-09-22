Насыщенный острыми моментами матч: Оболонь и Верес расписали боевую мировую – видео

Киевский и ровенский коллективы продемонстрировали атакующий футбол. Но вот не лучшую игру в нападении.

Оболонь – Верес 0:0

Оболонь и Верес провели встречу в рамках 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой команды не определили более сильного. Обе команды сражались за вторую победу в сезоне, пишет 24 Канал.

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Не всегда удается запланированное

Коллективы из нижней части сошлись в битве за важные пункты. "Пивовары" продемонстрировали чрезвычайно хороший футбол в первой половине встречи, не переставая давить на своего оппонента. Киевский клуб провел ряд атак в первой половине встречи, и вот класс игроков нужно еще подтягивать. Дело в том, что из 6 ударов (за первые 45 минут) в творение полетел только один, остальные не вовлекали голкипера в игру.

Во втором тайме напряжение все росло – игроки Оболони были взбешены, что им не удается отличиться, а футболисты Вереса были обеспокоены тем, что им не удается ничего создать, что создавало много споров на поле. "Пивовары" продолжали играть в тот же футбол, что в первом тайме, часто атакуя оппонента. Но вот под ту же мелодию танцевали и нападающие киевлян, поскольку им все же не удавалось реализовать свои моменты.

"Красно-черные" удивительно смогли отличиться взятием ворот. Нападающие ровенского коллектива выбежали "два в ноль", закатив мяч в пустые ворота. Но вот, к сожалению для Вереса, боковой арбитр зафиксировал положение вне игры, убив последнюю надежду "волков" вырвать победу в матче. "Пивоварам" все же не удавалось разочаровать голкипера своего оппонента, поскольку тот оставил свои ворота "сухими". Киевляне сходили с поля очень разочарованными.

Видеообзор матча:

Таким образом, Оболонь и Верес расписали безголевую, но боевую ничью 0:0. Киевский коллектив поднялся на 12-е место чемпионата (6 очков в активе), а ровенский клуб остался на 15-м месте украинской элиты. Обе команды пока только раз чувствовали вкус победы в сезоне.