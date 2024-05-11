Результат не в интересах соперников: Оболонь и Рух расписали ничью в лобовом матче

В субботу, 11 мая, в Киеве состоялся матч 28-го тура УПЛ с участием Оболони и Руха. Команды за все игровое время не смогли забить хотя бы гол.

Оболонь – Рух 0:0

Киевская Оболонь ведет борьбу за выживание в УПЛ, а Рух по итогам чемпионата надеется финишировать на еврокубковом пятом месте. Поэтому матч обещал быть бескомпромиссным, пишет 24 Канал.

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Защита оказалась сильнее нападения

В первом тайме "пивовары" имели преимущество, но не сумели воспользоваться своими моментами. Игроки Оболони Черненко и Краснопир не смогли поразить ворота, защищаемые Ледвий.

Во втором тайме львовяне перехватили инициативу. На 59-й минуте встречи стойка спасла хозяев поля после удара головой Пидгурского.

Оболонь надеялась поймать "желто-черных" на контратаках. Впрочем, финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью, которая вряд ли устроила обе команды.

Видеообзор матча Оболонь – Рух

Турнирное положение команд