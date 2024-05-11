Результат не в интересах соперников: Оболонь и Рух расписали ничью в лобовом матче
В субботу, 11 мая, в Киеве состоялся матч 28-го тура УПЛ с участием Оболони и Руха. Команды за все игровое время не смогли забить хотя бы гол.
Оболонь – Рух 0:0
Киевская Оболонь ведет борьбу за выживание в УПЛ, а Рух по итогам чемпионата надеется финишировать на еврокубковом пятом месте. Поэтому матч обещал быть бескомпромиссным, пишет 24 Канал.
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Защита оказалась сильнее нападения
В первом тайме "пивовары" имели преимущество, но не сумели воспользоваться своими моментами. Игроки Оболони Черненко и Краснопир не смогли поразить ворота, защищаемые Ледвий.
Во втором тайме львовяне перехватили инициативу. На 59-й минуте встречи стойка спасла хозяев поля после удара головой Пидгурского.
Оболонь надеялась поймать "желто-черных" на контратаках. Впрочем, финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью, которая вряд ли устроила обе команды.
Видеообзор матча Оболонь – Рух
Турнирное положение команд
- Оболонь осталась на 13-й строчке таблицы, не сумев обойти Александрию. У команды Валерия Иващенко 26 очков в 28 матчах.
- Рух не смог оторваться от Полесья. Львовяне сохранили за собой пятую строчку. У подопечных Виталия Пономарева 46 баллов в 28 поединках.