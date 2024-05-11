Оболонь – Рух 0:0
Київська Оболонь веде боротьбу за виживання в УПЛ, а Рух за підсумком чемпіонату сподівається фінішувати на єврокубковому п'ятому місці. Тож матч обіцяв бути безкомпромісним, пише 24 Канал.
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Захист виявився сильнішим за напад
У першому таймі "пивовари" мали перевагу, але не зуміли скористатися своїми моментами. Гравці Оболоні Черненко та Краснопір не змогли вразити ворота, які захищав Ледвій.
У другому таймі львів'яни перехопили ініціативу. На 59-й хвилині зустрічі стійка врятувала господарів поля після удару головою Підгурського.
Оболонь сподівалася впіймати "жовто-чорних" на контратаках. Втім, фінальний свисток арбітра зафіксував нульову нічию, яка навряд чи влаштувала обидві команди.
Відеоогляд матчу Оболонь – Рух
Турнірне становище команд
- Оболонь залишилася на 13-й сходинці таблиці та не зуміла обійти Олександрію. У команди Валерія Іващенка 26 очок у 28 матчах.
- Рух не зміг відірватися від Полісся. Львів'яни зберегли за собою п'яту сходинку. У підопічних Віталія Пономарьова 46 балів у 28 поєдинках.