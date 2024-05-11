Оболонь – Рух 0:0

Київська Оболонь веде боротьбу за виживання в УПЛ, а Рух за підсумком чемпіонату сподівається фінішувати на єврокубковому п'ятому місці. Тож матч обіцяв бути безкомпромісним, пише 24 Канал.

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Захист виявився сильнішим за напад

У першому таймі "пивовари" мали перевагу, але не зуміли скористатися своїми моментами. Гравці Оболоні Черненко та Краснопір не змогли вразити ворота, які захищав Ледвій.

У другому таймі львів'яни перехопили ініціативу. На 59-й хвилині зустрічі стійка врятувала господарів поля після удару головою Підгурського.

Оболонь сподівалася впіймати "жовто-чорних" на контратаках. Втім, фінальний свисток арбітра зафіксував нульову нічию, яка навряд чи влаштувала обидві команди.

Відеоогляд матчу Оболонь – Рух

Турнірне становище команд