Устроили голевую перестрелку: "пивовары" расписали мировую с Колосом в матче с четырьмя голами

Оболонь и Колос провели первый поединок в рамках нового сезона чемпионата Украины. Футболисты обеих команд подарили болельщикам быстрый футбол с красивыми голами.

Оболонь – Колос 2:2

Голы: Черненко, 59, Слободян, 67 – Цуриков, 48, 82

В воскресенье, 4 августа, в Киеве состоялся матч 1 тура УПЛ сезона 2024/25 между командами Оболонь и Колос. Соперники провели встречу на поле стадиона "Оболонь-Арена", пишет 24 Канал.

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Дубль Цурикова и гол сына президента Оболони

В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Команды оставили самое интересное на вторую половину встречи.

В дебюте второго тайма игрок Колоса Андрей Цуриков ударом в девятку открыл счет. Однако "пивовары" быстро отыгрались. Красивый гол с разворота забил Черненко.

Но на этом хозяева не остановились. На 67-й минуте сын президента Оболони Олег Слободян ударом головой в падении забил второй гол в ворота Колоса.

И все же ковалевцы спаслись от поражения. За 8 минут до завершения матча Цуриков оформил дубль и установил окончательный счет – 2:2.

Видеообзор матча Оболонь – Колос

Оболонь и Колос заработали по одному баллу в первом туре УПЛ. В следующем туре "хлеборобы" сыграют домашний поединок с Ингульцом. А "пивовары" сыграют домашний матч против львовского Руха.