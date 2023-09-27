Киевское дерби в Кубке Украины: онлайн-трансляция матча Оболонь – Динамо

В среду, 27 сентября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины. в котором Оболонь будет принимать Динамо. Онлайн-трансляция игры будет доступна на сайте 24 канала.

В Кубке Украины на этой неделе проходят матчи 1/8 финала. Во вторник, 26 сентября, путевки в четвертьфинал завоевали Александрия и Шахтер, пишет 24 канал.

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Оболонь снова в элите

В среду одним из центральных матчей станет киевское дерби, в котором Оболонь будет принимать Динамо. Начало встречи – в 17:00. В этом году "пивоварни" вернулись в УПЛ после 12 лет перерыва и уже успели удивить в нескольких играх.

Так, подопечные Иващенко выиграли на выезде у вицечемпиона Днепра-1 и отобрали очки у крепкого Кривбасса. Кроме этого, Оболонь дала бой и Динамо во втором туре, но в конце концов уступила в перестрелке (2:4). Сейчас "пивоварни" занимают 13 место в УПЛ.

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Противоречивый старт Динамо

В свою очередь "бело-синие" разочаровали на старте своей игру, прежде всего, в еврокубках. Подопечные Мирчи Луческу в Лиге конференций с проблемами прошли греческий Арис по пенальти, но в группу не попали из-за двух поражений от Бешикташа.

В чемпионате же дела Динамо не так плохи. Единственной осечкой киевлян является проигрыш на выезде Черноморца, в то время как остальные четыре игры команда выиграла. Пока "бело-синие" идут пятыми, но по потерянным очкам должны лидировать в турнирной таблице.

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