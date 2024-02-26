Один удар - один гол "моряков": Черноморец украл победу у Оболони – видеообзор
В последнем матче 18-го тура УПЛ-2023/2024 Оболонь принимала Черноморец. Команды не смогли определить сильнейшего в очном противостоянии.
Оболонь – Черноморец 1:1
Голы: Краснопир, 74 – Штогрин, 84
На поле сошлись команды из второй части турнирной таблицы УПЛ. Команды хоть и расписали ничью 1:1, но если смотреть на статистику, то должна была быть разгромная победа Оболони. Но "моряки" дотерпели и выгрызли один балл на выезде, передает 24 Канал.
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В первой половине встречи забитых голов не было. За то дважды команды отличились во втором тайме.
На 74-й минуте хозяева воспользовались ошибками защиты Черноморца. Мяч с фланга дошел до центра штрафной, где атаку Оболони результативно закончил Краснопир – 1:0.
Ровно через 10 минут гости сравняли счет в поединке. Штогрин лучше всех сыграл на втором этаже после подачи с углового и вырвал для своей команды мировую – 1:1. Интересно, что это был первый удар по воротам в матче от одесского клуба. И стал последним.
Видео обоих голов в матче
Зато как ни старались хозяева, но порадовать своих болельщиков на трибунах не смогли. Футболисты Оболони нанесли 20 ударов, 7 из которых были в рамку ворот одесского клуба.
- После ничьей Черноморец набрал 23 балла и идет на 9-м месте в таблице УПЛ.
- Оболонь с 15 очками занимает 14-ю позицию. А это зона выбывания Премьер-лиги.