Не забили ни одного гола: Александрия потеряла очки в матче против Оболони

В пятницу, 13 сентября, начался 6-й тур чемпионата Украины. В первом матче встретились Оболонь и Александрия.

Оболонь – Александрия 0:0

Александрия по результатам предыдущих туров занимает лидерскую позицию. "Пивовары" же не слишком удачно начали выступления в УПЛ и разместились на последнем месте, пишет 24 канал.

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Безголевой матч

С началом первого тайма Оболонь неожиданно пошла в атаку, пытаясь прорвать оборону соперника, однако подопечные Ротаня сумели успешно отвести угрозу от своих ворот.

На 12-й минуте Тарануха упал на локоть Беззеры и разбил нос, ему потребовалась помощь медиков. Из-за этого уже в начале встречи "пивовары" должны были сделать замену.

На 24 минуте Грисьо вел борьбу с Шулянским и упал в штрафной Александрии. С помощью VAR арбитры просмотрели этот момент, однако пенальти все же не назначили.

Далее командам было довольно трудно создавать моменты у ворот друг друга.

На 70-й минуте Витенчук получил жесткое рассечение, из-за чего Оболонь снова должна была делать замену.

Под конец матча Александрия имела шанс забить, однако не сумела реализовать момент.

Видеообзор матча Оболонь – Александрия

Отметим, что 14 сентября, состоятся три матча УПЛ: Черноморец – Ингулец (13:00), Заря – Динамо (15:30) и Шахтер – Карпаты (18:00).