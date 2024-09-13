Оболонь – Олександрія 0:0
Олександрія за результатами попередніх турів займає лідерську позицію. "Пивовари" ж не надто вдало розпочали виступи в УПЛ і розмістилися на останньому місці, пише 24 канал.
Читайте також "Зараз не в найкращому стані": головний тренер Епіцентра про Довбика в Ромі
Безгольовий матч
З початком першого тайму Оболонь несподівано пішла в атаку, намагаючись прорвати оборону суперника, однак підопічні Ротаня зуміли успішно відвести загрозу від своїх воріт.
На 12-й хвилині Тарануха впав на лікоть Беззери і розбив ніс, йому потрібна була допомога медиків. Через це вже на початку зустрічі "пивовари" мусили зробити заміну.
На 24 хвилині Грисьо вів боротьбу з Шулянським і впав у штрафному Олександрії. За допомогою VAR арбітри переглянули цей момент, однак пенальті все ж не призначили.
Далі командам було доволі важко створювати моменти у воріт одне одного.
На 70-й хвилині Вітенчук отримав жорстке розсічення, через що Оболонь знову мусила робити заміну.
Під кінець матчу Олександрія мала шанс забити, однак не зуміла реалізувати момент.
Відеоогляд матчу Оболонь – Олександрія
Відзначимо, що 14 вересня, відбудуться три матчі УПЛ: Чорноморець – Інгулець (13:00), Зоря – Динамо (15:30) та Шахтар – Карпати (18:00).