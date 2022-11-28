Обманули как детей: Сербия поиздевалась над защитой Камеруна и сделала счет 1:3
28 ноября 2022 , 13:29Читати новину українською
Сербия повела в счете 1:3. Третий мяч побывал в воротах Камеруна на старте второго тайма.
На 53-й минуте счет на табло уже стал 1:3 в пользу гостей. Просто издевательский мяч от сербов, пишет 24 канал.
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Сербы полностью контролируют игру
Камерунцы разрешили в собственной штрафной сделать сопернику все, что они только хотели. Митрович после многочисленных промахов с убийственных позиций все же забил.
Сербия ответила тремя голами Камеруну, забившему первым в матче.